Trofeo Geremicca, podio per i soci Lega Navale

L’intero podio è stato conquistato dai soci della Lega Navale Crotone, che domenica mattina hanno partecipato alla settima edizione del Trofeo di pesca “Geremicca”. La manifestazione si è svolta in condizioni meteo ottimali, con temperature e sole quasi primaverili. A vincere è stato l’equipaggio della LNI Crotone composto da Roberto e Gaia Federico, premiati da Anna Pupa, moglie di Salvatore Geremicca. Al secondo posto si è classificato Giovanni De Luca, sempre per i colori della Lega Navale Crotone; terzo l'equipaggio composto da Nando e Adriano Calvo, Lni Crotone.

Ben 22 imbarcazioni, di Lega navale Crotone, Yachting Kroton club, Fisherman store, hanno preso parte alla manifestazione sportiva, inizialmente un memorial, oggi diventata una gara attesa e partecipata, organizzata dalla Lega Navale di Crotone, in collaborazione con Framir, quest’ultimo da sempre vicino alla famiglia come sponsor dell’evento.

La giornata per gli equipaggi è iniziata di buon mattino, alle 6, 30 con il raduno dei partecipanti. Alle 7 è iniziata la gara. Alle 12 le imbarcazioni sono rientrate a terra con il pescato. Di seguito si è tenuta la cerimonia di premiazione alla presenza della famiglia Geremicca, del presidente della LNI Crotone, Giovanni Pugliese.

“E’ stata una splendida giornata di pesca - ha spiegato il presidente della Lega Navale di Crotone, Giovanni Pugliese - una festa per ricordare Salvatore, senza dubbio la persona che ha più contribuito alla diffusione della passione della pesca d’altura nel nostro territorio. Oltre ad essere una gara, questo memorial, è diventato un momento di incontro tra i circoli di pesca sportiva, di scambio di esperienze nel suo ricordo, un momento di festa per celebrare la pesca in libertà, visto che la gara non ha un regolamento rigido”.