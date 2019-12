Lamezia, Mammut Teatro porta “Magie di Natale” per le strade della città

La magia del Natale sbarca tra le strade di Lamezia Terme, dove a partire dalle 17 Mammut Teatro porterà in giro per corso Numistrano e corso Nicotera spettacoli e animazioni. L’evento è stato ideato da Mammut e cofinanziato dalla Camera di Commercio di Catanzaro grazie al bando per l’incentivazione di iniziative promozionali nel periodo Natalizio.

Il cuore della città sarà animato per l’intera serata da magia, arti circensi e dal magico mondo delle bolle di sapone in compagnia di Gianluca Vetromilo, Marco Rialti e Achille Veltri. La strada diventerà palcoscenico di Magic Juggling, spettacolo di Marco Rialti che vedrà due goffi clown, un capocomico e un apprendista, sfidarsi a colpi di giocoleria e magia coinvolgendo il pubblico di grandi e piccini nei loro comici sketch fatti di fraintendimenti, storie, imprevisti e un pizzico di suspense.

L’atmosfera diventerà magica con “La poesia una bolla di sapone”, spettacolo ideato, diretto e interpretato da Achille Veltri, un viaggio nel mondo incantato delle bolle di sapone. La musica accompagnerà gli spettatori per tutta la durata dello spettacolo in un alternarsi di momenti di giocoleria, micromagia e tantissime bolle di sapone che faranno viaggiare grandi e piccini sulle ali della fantasia.