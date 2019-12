Incidente stradale al bivio di Zungri. Tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 17 nei pressi del bivio di Zungri. Per cause in corso di accertamento tre vetture sono rimaste coinvolte.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso, i sanitari del 118 che hanno prestato i soccorsi alle persone ferite e poi le hanno trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, oltre ai vigili del fuoco di Vibo valentia. Le squadre hanno messo in sicurezza le auto interessate dal sinistro.