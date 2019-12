Bocce. Raffa. Serie A, Rende sfiora il pari con la capolista. A2: Catanzarese Ko a Napoli

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A di raffa alla Città di Rende non riesce l’impresa contro la nuova capolista, il Boville Marino Roma, che si conferma squadra ostica e dall’alto livello tecnico.

La formazione romana vince in terra cosentina per 5-3 e tocca quota 19 punti. Eppure gli uomini di Cristiano, dopo un primo tempo negativo (chiuso sullo 0-4), nel secondo turno hanno dato vita ad una buona reazione, figlia dei due set di coppia vinti dal collaudato duo Antonio Veloce-Gianfranco Bianco, poi premiato dalla società per la doppia medaglia d’oro ai campionati europei juniores, e da quello vinto dal tandem Spadafora-Mazzuca.

3-5 il risultato finale: la sconfitta di sabato, seppur di misura, lascia i rendesi chiudere il 2019 all’ultimo posto e si torna in campo l’11 gennaio per Fontespina-Città di Rende.

Nel nono turno di Serie A2 (girone 3), invece, sabato da dimenticare per la Catanzarese, tornata da Napoli con un rotondo e senza appello 8-0.

La trasferta del tutto indigesta in terra campana ferma la corsa in classifica dei giallorossi, pur consapevoli che ci saranno altre partite in cui poter fare risultato.

Uniche note liete per la formazione calabrese le discrete prestazioni nel secondo turno di De Giovanni e Perricelli che hanno provato nei set di coppia a rendere meno pesante il passivo. La Catanzarese tornerà in campo, per la prima del 2020, sabato 11 gennaio, per la gara interna contro il fanalino di coda Belfiore Santa Rosa.

“LE BOCCE … PER LA VITA”

Meno di 24 ore dopo la gara di Rende e qualche chilometro più in là, a Cosenza, è andata in scena la gara regionale per formazioni di coppia a scopo benefico “Le bocce …per la vita”, organizzata dalla società Città di Cosenza insieme al Comitato provinciale Fib bruzio e all’associazione Onco Med (laboratorio oncologico gratuito) a cui è stato devoluto l’incasso delle quote societarie.

La gara è stata vinta da Andrea Granata e Fabio Toteda della Città di Cosenza che in finale hanno superato la coppia Francesco Trotta-Angelo Murano (Città di Montalto).

Per l’occasione premiati dai vertici FIB territoriali gli atleti cosentini Fabio Toteda, Andrea Granata e Domenico Giannotta per il titolo di campioni d’Italia di terna 2019 (categoria A).

TABELLINO MASSIMA SERIE

Città di Rende vs Boville Marino 3-5 (39-51)

Mazzuca-Bianco-Veloce vs Palma-Nanni-Santucci 1-8; Bianco vs Nanni 6-8; Carbone vs G. Di Nicola 6-8; Parise vs G. Di Nicola 0-8; Bianco-Veloce vs Palma-Nanni 8-0, 8-5; Mazzuca-Spadafora vs G. Di Nicola-Santucci (2° set D’Agostino) 2-8, 8-6

All. Città di Rende: Gianluca Cristiano (dir. A. Mondera)

All. Boville Marino: Giulio Arcangeli (dir. F. Roggi)

Direttore: Emilio Segreti di Cosenza (arbitri: D. Conte – E. Gaudio)

Classifica: Boville Marino 19, Fashion Cattel 17, Montesanto 17, Aper 13, Nova Inox Mosciano 13, Fontespina 9, Montegranaro 7, Città di Rende 5

TABELLINO SERIE A2

Kennedy-A.F. Accessori vs Catanzarese 8-0 (64-33)

Laudato-Pappacena F.-Lamarca vs Perricelli-De Giovanni-Zaffino 8-5; Pappacena F. vs De Giovanni 8-5; Pappacena G. vs Piperis (sost. Rotundo) 8-1 e 8-1; Laudato-Lamarca vs Perricelli (sost. Fabiani)-De Giovanni 8-7 e 8-7; Pappacena G.-Califano vs Piperis-Zaffino 8-2 e 8-7.