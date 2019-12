Vuole saltare la fila al Pronto Soccorso e aggredisce il medico dell’ospedale di Crotone

Ancora un’altra aggressione ai medici in Ospedale. Protagonista suo malgrado di questo ennesimo e spiacevole caso un sanitario del Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio Crotone che stava lavorando nella notte scorsa all’interno del nosocomio, D.S. le sue iniziali, e che si è visto dapprima minacciare verbalmente da un 57enne, L.F., per poi essere anche aggredito fisicamente.

Alla base del gesto pare vi sia stata l’insistenza del presunto aggressore a saltare le procedure di acceso al Pronto Soccorso, per una banale misurazione della pressione sanguigna. Da qui l’alterco col medico che lo avrebbe invece invitato a seguire le normali procedure di triage.

L’uomo, una volta entrato nell’ambulatorio, però, non avrebbe sentito ragioni e sono dovute intervenire prima le guardie giurate in servizio presso l’ospedale pitagorico e poi i carabinieri per riportare tutto alla calma.

Il medico è rimasto lievemente ferito, con una prognosi di 15 giorni, mentre per il 57enne è scattata la denuncia per aggressione a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.