Controlli nel catanzarese, dieci denunce e nove segnalazioni

Dieci persone sono state denunciate nel corso di controlli effettuati dai carabinieri di Catanzaro. Le attività, che hanno coinvolto tutte le stazioni della compagnia, con particolare attenzione al capoluogo e ai territori delle stazioni di Borgia, Squillace e Gimigliano, sono stati eseguiti da sette pattuglie provenienti sia dalle stesse stazioni che dal Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia.

Fermate e controllate, dunque, più di 40 autovetture e oltre 100 persone. Dieci quelle denunciate, di cui tre trovate in possesso di droga (N.B., un 27enne di Catanzaro che aveva oltre 10 grammi di marijuana; C.R. 22enne del posto con oltre 10 grammi di marijuana e G.R. 51enne di Gimigliano che aveva più di 50 grammi di marijuana).

Un altro soggetto di Gimigliano, G.M. era invece alla guida senza aver mai conseguito la patente ed era peraltro anche recidivo, perché negli ultimi mesi era stato denunciato altre due volte per lo stesso motivo.

Due persone, poi, sono state trovate in possesso di armi da taglio (rispettivamente V.P., 40enne di Girifalco che aveva in macchina un coltello a scatto, e A.S. 31enne di Catanzaro con in auto con una fiocina).

I controlli hanno inoltre permesso di denunciare D.B., 30enne di Gimigliano, sottoposto ad una misura di sicurezza in una struttura ma trovato all’esterno della stessa: e D.L., 43enne ed M.C., 39enne entrambi di S. Pietro a Maida, fermati a Catanzaro seppur destinatari di divieto di farvi ritorno.

Inoltre G.S., 33enne di Borgia è stato denunciato poiché trovato ubriaco alla guida: 1.63 il tasso alcolemico riscontratogli che ha fatto scattare l’immediato ritiro della patente.

Nove, infine, le persone segnalate alla prefettura come assuntrici di droga. Circa 10 i grammi di stupefacente trovato e sequestrato.