Corruzione elettorale in Valle d’Aosta, dimissioni del presidente Fosson

Antonio Fosson

Prima l’avviso di garanzia ricevuto per scambio elettorale politico mafioso nell'ambito di un'inchiesta della Dda, poi le dimissioni. Antonio Fosson, presidente della Regione Valle d'Aosta, si è infatti dimesso nel corso di una riunione straordinaria di maggioranza a Palazzo regionale.

La Direzione distrettuale antimafia di Torino ha contestato a Fosson e ad altre tre persone scambio elettorale politico-mafioso che avrebbe condizionato le elezioni regionali del 2018 in Valle d'Aosta. Sull’onda dell’inchiesta due persone, Laurent Viérin ( assessore al Turismo e beni culturali, ex presidente della Regione), Stefano Borrello (Opere pubbliche) hanno presentato le proprie dimissioni, la terza, Luca Bianchi, ha deciso di lasciare l'incarico di presidente di commissione e di capogruppo dell'Union valdotaine.

La dda non esclude che possano essere coinvolte altre persone nell’inchiesta che, coordinata dal pm Valerio Longi e ribattezzata "Egomnia", è stata condotta dai carabinieri che hanno "monitorato" le ultime elezioni regionali, e in particolare i contatti tra alcuni candidati e personaggi vicino alla "costola" valdostana della 'ndrangheta.

L'indagine è figlia dall'operazione "Geenna" che ha svelato presunte infiltrazioni mafiose ai piedi del Monte Bianco, che ha portato poi all’arresto di 17 persone. I carabinieri hanno documentato vari incontri tra politici e boss. Fosson - che secondo gli inquirenti "era condizionato" da un anziano pensionato calabrese vicino alla "locale" di Aosta ("gli dettava la linea politica") - è stato fotografato mentre entrava nel ristorante di un boss "per parlare di elezioni regionali". L'assessore Viérin, nel maggio 2018 quando era ancora governatore (con funzioni prefettizie), avrebbe invece incontrato un altro esponente di spicco del sodalizio criminale ad Aymavilles sempre a fini elettorali.

Nel corso della riunione Fosson ha voluto sottolineare “con forza la mia totale estraneità rispetto ai fatti”, e ha spiegato le ragioni delle dimissioni affermando di voler “fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni dalla carica di presidente della Regione". Poi ha aggiunto: "È stato per me un grande onore essere presidente di questa meravigliosa regione per la quale ho lavorato con impegno e onestà".