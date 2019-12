Controlli nel crotonese: quattro segnalazioni, una denuncia e tre sequestri

Quattro segnalazioni, una denuncia e tre mezzi sequestrati. È il bilancio delle attività di controllo effettuate dai carabinieri di Crotone che hanno anche identificato 21 persone, verificato 11 automezzi ed eseguiti 3 sequestrati.

Durante le attività i militari hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria due persone sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Segnalazione anche per altre due persone trovate in possesso di droga per uso personale.

I carabinieri hanno denunciato un’altra persona trovato con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 14.5 centimetri.