Gara della FIB Reggio Calabria per atleti in stato di disabilità

Primo posto per Aurora Esabotini; a seguire Giovanni Serra (secondo), Gabriele Riganello (terzo) e Giuseppe Ghiricolo (quarta). È la classifica dell’iniziativa promossa a Reggio Calabria da Federbocce (guidato dal delegato Antonino Canale) che, in collaborazione con l’Asd VillaArangea, ha organizzato la gara individuale per atleti in stato di disabilità temporanea, le cui fasi finali si sono disputate giovedì 12 dicembre al Bocciodromo Comunale di Gallina.

E’ stata interamente volta al sociale l’ultima iniziativa del Comitato provinciale di Reggio Calabria della L’iniziativa è stata patrocinata dal Comitato regionale del CONI Calabria, dal Comitato Italiano Paralimpico Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Quest’ultima è stata rappresentata dall’assessore con delega allo sport Demetrio Marino che ha inteso presenziare all’evento.