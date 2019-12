Aveva quattro testuggini nel giardino di casa, una denuncia a Rocca di Neto

In casa deteneva illegalmente quattro testuggini, per questo motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone. I carabinieri forestali di Rocca di Neto, durante un controllo volto alla ricerca di armi e munizioni hanno trovato, in un piccolo giardino recintato e annesso ad un’abitazione privata, le tartarughe che dagli accertamenti è emerso erano della specie Testudo hermanni (dal nome del naturalista francese Jean Hermann), particolarmente protetta dalla Convenzione di Washington (1973).

Il proprietario non ha fornito alcuna documentazione attestante la provenienza lecita degli esemplari ed è stato così deferito all’Autorità giudiziaria. Gli animali sono stati sequestrati e sono già stati trasferiti al Cras, il Centro recupero animali selvatici di Catanzaro.