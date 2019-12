Fango sulla statale 280, interventi dei Vigili del fuoco tra Maida e Lamezia

Ieri mattina una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Girifalco è dovuta intervenire tra gli svincoli di Maida e Lamezia Terme della strada statale 280 per uno smottamento di fango e detriti che ha interessato parte della carreggiata.

L’attività dei pompieri è stata necessaria per ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità che ha subito, nel frattempo, dei rallentamenti per consentire ai vigili di mettere in sicurezza il tratto.