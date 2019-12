Crolla muro vicino bombolone del gas, pericolo per abitazione a Lamezia

Paura a Lamezia Terme per il crollo di un muro di contenimento nelle cui immediate vicinanze era installato un serbatoio di gpl. È successo in via dei Normanni, e sono stati gli stessi residenti nell’immobile a chiamare i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Una squadra, arrivata sul posto, ha valutato la posizione del serbatoio che è risultata subito a rischio e per questo hanno fatto intervenire i colleghi del Nucleo NBCR/LPG per la messa in sicurezza del serbatoio, di una capacità di mille litri.

Intervento che ha visto l’impegno di cinque unità NBCR con l’abilitazione LPG (ovvero di esperti in interventi coinvolgenti gas di petrolio liquefatto) e della squadra del distaccamento lametino, e che hanno svuotato il serbatoio che in quel momento conteneva circa 500 litri.

I vigili hanno fatto bruciare il combustibile con l’impiego di una attrezzatura a torcia che ha consentito al gas di incendiarsi in tutta sicurezza, e successivamente hanno provveduto alla bonifica del contenitore.

La particolare complessità dell’attività ha visto impegnati i pompieri sino a tarda serata. Le operazioni sono state coordinate dal funzionario Maurizio Spena del comando vigili del fuoco di Catanzaro.