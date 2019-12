Pallamano Crotone: partita vinta a tavolino per rinuncia alla trasferta

Una vittoria facile facile, facile senza nemmeno giocare. Non inizia neanche il riscaldamento la Pallamano Crotone e sa già di aver vinto. L’avversario di turno il Ginosa handball ha infatti comunicato in anticipo la rinuncia alla trasferta. La società pugliese è stata impossibilitata ad arrivare al Palakrò per giocare. Mancata presentazione e partita vinta a tavolino per la Pallamano Crotone perché non si tratta di una richiesta di rinvio della partita, ma di una rinuncia vera a propria. Una notizia parzialmente positiva per i rossoblù che sembrano essere stati colpiti dalla maledizione delle partite. È da quasi un mese che la squadra non gioca una gara ufficiale perché dopo i primi due incontri ci sono state la sosta, il turno di riposo ed ora la mancata presentazione del Ginosa.

Finisce così l’anno solare della Pallamano Crotone che praticamente non ha ancora cominciato il suo campionato visto che per vicissitudini varie e colpe non sue, ha disputato appena due partite ufficiali.

Il tecnico Antonio Cusato però non ha mandato i suoi a casa, ma gli ha fatto giocare una partita in famiglia pretendendo ritmo e intensità ed è stato ripagato.

Nonostante il calendario dica che la prossima partita si giocherà l’undici di gennaio (quasi due mesi senza un incontro ufficiale per la Pallamano Crotone) il tecnico farà lavorare regolarmente la sua squadra durante queste settimane facendola fermare per pochissimi giorni durante il periodo natalizio.