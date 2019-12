Un 31enne pakistano è stato denunciato dalla Squadra Volante di Crotone per tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le sue generalità. Su segnalazione della sala operativa la pattuglia è intervenuta in via Acquabona del capoluogo constatando che lo straniero avrebbero tentato di impossessarsi del marsupio e di uno smart-watch di una 40enne polacca residente a Crotone.