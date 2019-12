Vento forte e disagi, tetti divelti e alberi abbattuti: in Calabria oltre 150 gli interventi dei Vvf

Si traccia il bilancio, anche dei danni e sebbene non significativi, dopo che il maltempo ha sferzato la Calabria per tutta la giornata di ieri con intense precipitazioni ma soprattutto violente raffiche di vento.

Una giornata che è stata impegnativa per i vigili del fuoco di tutta la regione (QUI) che nelle ultime ore - ed il lavoro non è ancora terminato - hanno risposto ad oltre 150 richieste di intervento: quasi 64 nella provincia cosentina (di cui ancora 10 in corso e 15 da eseguire); 67 nel catanzarese (da espletare ancora 10 e 8 attualmente in corso); 51 nel vibonese (15 da eseguire e 5 in corso); altri 44 nel reggino (con 6 ancora aperti ed altrettanti in corso); e 4 nel crotonese.

Quanto alla provincia di Catanzaro, la zona del Lametino è stata quella più colpita: dal tardo pomeriggio di venerdì e per tutta la notte hanno operato ininterrottamente nell’area quattro squadre dei Vigili e una dei volontari di Martirano Lombardo.

Sempre nel lametino, nella notte appena passata, a causa di una frana una grossa radice è caduta sulla strada provinciale 105 in direzione delle Terme di Caronte, che è rimasta bloccata su entrambe le corsie. L’albero è stato poi tagliato e spostato a lato della carreggiata per consentire il passaggio delle automobili.

Intorno alle 8 e mezzo di stamani, invece, una quadra dei pompieri della sede centrale è dovuta intervenire presso la scuola elementare “Garibaldi” di Vibo Valentia dove il vento forte ha divelto il tetto in lamiera coibentata di un magazzino scaraventandolo all'interno del cortile dell’istituto. Fortunatamente non è registrato alcun problema anche per le attività scolastiche che sono continuate regolarmente.