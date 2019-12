Steccato di Cutro. Platea abusiva in area “verde”, denunciata la proprietaria

Una cinquantunenne crotonese residente in Toscana è stata denunciata all’Autorità giudiziaria dai carabinieri forestali di Crotone per violazioni in materia edilizia.

Nel corso di un servizio di repressione degli abusi edilizi, eseguito nella zona di Steccato di Cutro, i militari hanno infatti scoperto un manufatto abusivo in calcestruzzo consistente in una platea di 9 metri 9 ed alta 40 cm, in un’area destinata a verde attrezzato e sport.

La struttura era completa delle predisposizioni per gli impianti tecnici ma senza alcuna autorizzazione da parte degli uffici comunali. Dalle condizioni dei materiali rinvenuti si è anche potuto desumere che l’opera è stata realizzata molto recentemente.