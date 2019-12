Raccolta differenziata a Crotone. Rsu Akrea: poco personale e mezzi obsoleti

Per poter raggiungere a Crotone traguardi “importanti” di raccolta differenziata dei rifiuti “bisogna mettere innanzitutto Akrea nelle condizioni di operare, procedendo in primis all’acquisto di mezzi, ricordando che il primo bando espletato ad inizio del 2019 per acquisire 46 mezzi è andato deserto e da allora nulla si è mosso”.

Questo è quanto affermano i rappresentanti dei lavoratori della società partecipata del Comune pitagorico che si occupa della Rd e dell’igiene urbana nel capoluogo che hanno voluto rendere pubblica la loro preoccupazione per come l’azienda a loro continui a dover affrontare la raccolta differenziate “con pochi mezzi obsoleti e sempre meno personale”.

Per la Rsu di Akrea, dunque, bisogna iniziare anche a pensare a come affrontare la problematica che riguarda l’assunzione del personale: “siamo sotto organico - affermano i lavoratori - e diventeremo sempre meno da qui a pochi mesi a causa dei vari pensionamenti. Tra mille difficoltà, per i motivi citati, siamo riusciti comunque, nell’ultimo trimestre, a mantenere la percentuale della raccolta differenziata intorno al 15%, grazie soprattutto al grande senso di civiltà di quei cittadini crotonesi che differenziando i rifiuti negli appositi cassonetti fattivamente hanno contribuito al raggiungimento di questo piccolo ma confortante traguardo e all’impegno che giornalmente ci mette Akrea”.