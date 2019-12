Incidente a Vibo, auto si ribalta. Ferito difensore della Vibonese

È rimasto ferito in un incidente Mariano Del Col, difensore della Vibonese coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in via Parodi, nella frazione marina del capoluogo.

Per cause in corso di accertamento l’auto sulla quale viaggiava il giocatore argentino, un’Alfa Romeo Giulietta, si è scontrata con una Ford Fiesta guidata da una donna. Il sinistro è avvenuto nei pressi della Stazione dei Carabinieri.

La vettura con all’interno il calciatore si è ribaltata davanti all’ingresso di un complesso condominiale. Sia il Del Col che la donna si trovano attualmente al pronto soccorso. Entrambi, stando ai primi controlli, non riporterebbero particolari problemi.