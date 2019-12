Vibo, fanno visita a un detenuto con dell’hashish

Sono entrati nel carcere di Vibo Valentia per avere un colloquio con un familiare, peccato che abbiano portato dentro anche della droga, probabilmente dell’hashish. È quanto fanno sapere Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Damiano Bellucci, segretario nazionale.

“Nel corso di un’operazione di controllo sugli oggetti personali di uno dei familiari del detenuto”, scrivono i sindacalisti, sarebbero state trovate “altre dosi di sostanza stupefacenti. Il problema dell’introduzione di sostanze stupefacenti in carcere persiste da molti anni e riteniamo che l’amministrazione dovrebbe provvedere ad incrementare il sevizio cinofili, istituendolo ex novo nelle regioni dove ancora manca, come in Calabria”.