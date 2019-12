Tornano a Villa i “Buoni a Natale” per le famiglie bisognose

L’amministrazione di Villa San Giovanni ha deciso di promuovere l’iniziativa “Buoni a Natale” grazie alla quale l’assessorato alle politiche sociali provvederà a distribuire 10 mila euro in buoni spesa alle famiglie bisognose.

Oggi, alla presenza di Antonino Repaci in rappresentanza di Caronte&Tourist, agli uffici delle politiche sociali sono state presentate le novità. Infatti, quest’anno contribuiranno diverse realtà associative, ed erano presenti i Kiwanis club Villa San Giovanni e Fata Morgana, “Ora di Agire”, Lions, Fidapa, Caritas e “Luce nello Stretto” le quali forniranno degli elenchi di nominativi che l’assessorato verificherà e la distribuzione dei buoni avverrà in un’unica dara nei locali delle politiche sociali. Gli interessati saranno contattati per il ritiro.

L’amministrazione, anche quest’anno, ha deciso con quest’iniziativa di dare un aiuto simbolico per donare un Natale sereno anche alle famiglie che versano in condizioni di necessità.

I buoni saranno consegnati in conformità a degli elenchi forniti dalle associazioni e valutati in maniera accurata e trasparente dagli uffici dei servizi sociali ma, come ha spiegato il vicesindaco Maria Grazia Richichi: “Siamo già pronti a far crescere questo bel progetto e, già nel 2020 le modalità cambieranno per dare ancora più spazio alle associazioni e consentire a tutte le realtà di farsi portavoce dei bisogni perché sono convinta che solo facendo rete riusciremo a fare sempre di più e spere meglio per le famiglie indigenti. Ogni associazione potrà contribuire e collaborare con l’assessorato per raggiungere lo scopo”.