In auto con 5 chili di coca. Incastrati dal fiuto dei cani antidroga

Viaggiavano in auto con a bordo cinque involucri in plastica con più di cinque chili di cocaina. La droga era stata nascosta all’interno del pannello dello sportello anteriore sinistro dell’autovettura. Per questo motivo C.F., 36enne di Acireale già noto alle forze dell’ordine, e S.C., 40enne incensurato, sono stati arrestati dai carabinieri di Villa San Giovanni.

Durante un servizio vicino agli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia, i militari hanno deciso di controllare i due che viaggiavano su una Fiat 600. Una volta intimato l’alt e insospettiti dal comportamento dei due, i Carabinieri hanno deciso di perquisirli e grazie anche all’intervento di Unità Cinofila antidroga, li hanno sorpresi con la droga.

Entrambi sono stati arrestati e ultimate le formalità di rito portati nel carcere di Reggio Calabria-Arghilllà, a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.