Incendi: presepe prende fuoco in un appartamento a Lamezia

Incendio in un appartamento nella tarda mattinata di oggi in via Pitagora, nel comune di Lamezia Terme. Le fiamme hanno interessato il presepe posto in prossimità dell'ingresso di un'abitazione strutturata su due livelli.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute tempestivamente per spegnere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme all'interno dell'appartamento e limitando i danni al solo presepe ed annerimento delle pareti a causa del fumo denso originatosi dalla combustione.

Non si registrano danni a persone. La probabile causa del rogo è il malfunzionamento delle luci intermittenti del presepe.