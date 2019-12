Cirò. Sversamento abusivo di liquidi: deferito il gestore di un frantoio

Nel corso di un’attività perlustrativa condotta oggi dai Carabinieri forestali di Cirò, è in prossimità della foce del fosso Pagliarelle la scoperta di reflui non correttamente smaltiti, provenienti dalle attività di molitura di un frantoio.

I sospetti dei militari sono stati confermate da tracce prima visive e poi olfattive, rinvenendo nel tragitto percorso una vasca quadrata lunga dieci metri e profonda tre, con un buco maldestramente otturato e coperto alla base da un palo con l’interposizione di un sacco. Il tutto era collegato ad un frantoio oleario tramite una conduttura interrata.

Secondo gli accertamenti ed in base alal documentazione consultata, i rifiuti liquidi invece di essere reimpiegate agronomicamente così come dichiarato dai gestori del frantoio venivano sversati abusivamente nel corso d’acqua, comportando grave pericolo per l’ecosistema ambientale. Il gestore del frantoio è stato deferito alla Procura della Repubblica per smaltimento illecito di rifiuti liquidi.