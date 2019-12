Jazz e tango. Umberto Napolitano e Salvatore Cauteruccio in concerto a Soverato

Importante concerto dedicato al Tango Jazz alle 22 appuntamento inserito nel cartellone denominato “JazzAttack!”, rassegna di musica Jazz presso il Frankie, winter terrace del Miramare di Soverato, rassegna curata dal Direttore Artistico Egidio Ventura.

Un Duo d'eccezione: Umberto Napolitano al pianoforte e Salvatore Cauteruccio alla fisarmonica. Il duo torna sul palco del noto Jazz Club calabrese per presentare il nuovo progetto denominato "Algùn Dìa", il risultato dell'incontro dei due musicisti provenienti da percorsi musicali diversificati. La scrittura, nella parte espositiva dei temi, tiene fede in parte al linguaggio più ortodosso della tradizione "tanguera", in parte al lessico e sintassi del jazz moderno, ciò si ritrova anche nelle tessiture ritmiche, armoniche e nel fraseggio delle improvvisazioni, con intense inflessioni contrappuntistiche. Il risultato è musica ricca di contaminazioni con una forte connotazione mediterranea.

In programma oltre alle composizioni originali brani di Piazzolla, Galliano, Fresu ed altri. Umberto Napolitano, nel corso della sua carriera, ha prodotto numerosi lavori discografici editi dalla prestigiosa Label Tedesca yvp Music e distribuiti da I.R.D. Milano - 1996 Mosaico - yvp Music Germany - 2001 Nuovo Est - yvp Music Germany - 2006 Eos - yvp Music Germany - 2013 Silence Revolution - yvp Music Germany I suoi lavori (discografici e live performance) sono stati più volte recensiti su: Musica Jazz, Audio Review, Jazzit, Guitar Club, Jazz Convention, Jazz Magazine e numerosi quotidiani (Corriere della Sera, Il Mattino, Il Quotidiano, Repubblica etc).

Nel 2001 e 2006 si classifica al Top Jazz Referendum votato dai più autorevoli giornalisti del settore, nella categoria miglior disco dell'anno. Ha composto ed eseguito dal vivo le musiche per i cortometraggi del premio "Amarcord" presieduto dal regista Marco Risi, con Lina Sastri e Gianni Minà. Svolge intensa attività concertistica, si è esibito in numerosi club e Festival Jazz: Blue Note (Milano), Peperoncino Jazz Festival, Lagopesole Jazz Festival, Cerisano Jazz Festival, Rassegna Incontaminazione (Roma) Over Top Jazz (Salerno) Premio Città di Recanati ed in innumerevoli Jazz Club: Napoli, Roma, Milano, Parma, Venezia, Salerno, Cattolica, Verona, Padova, Messina, Reggio Calabria etc. Ha collaborato con i più quotati musicisti del panorama internazionale quali: D. Scannapieco, J. Popolo, T. Armetta, D. Sepe, G.Amato, E. Daniel, R. Giuliani, R. De Paula, M. Applebaum, A. Onorato, S. Satta, F. Piana, e molti altri.

Salvatore Cauteruccio ha scritto, arrangiato musiche per diversi spettacoli teatrali: CuntOmbre, Senso, Liolà, Oltre La Strada, Deseo de Libertad, Nuda e Cruda di e con Anna Mazzamauro. Ha inciso per la prestigiosa label Picanto Records i seguenti Cd: "In Milonga", "Alma", "Tangout", disco che riceve la Nomination all'Orpheus Award come migliore cd per fisarmonica jazz e "Live in studio", che si aggiudica il premio Imaie per musica da film nel prestigioso festival internazionale di Castelfidardo (An).

Nel 2012 & 2013 risulta il decimo fisarmonicista italiano più votato nei Jazzit Awards; nel 2016 la prestigiosa collaborazione in studio e live con il M°G eoff Westley. Attualmente è impegnato nel progetto Màs en Tango e suona stabilmente con la cantautrice italiana Mariella Nava e l'attrice Anna Mazzamauro. Ha collaborato con: Geoff Westley, Mariella Nava, Amedeo Minghi, Anna Mazzamauro, Paolo Vallesi, Rosa Martirano, Eric Daniel, Daniele Scannapieco, Lutte Berg, Achille Succi, Peppino Principe, Renzo Ruggieri, Robertinho De Paula, Nicole Slack Jones.