Presunti viaggi regalati, la Procura di Salerno indaga sul magistrato Luberto

Vincenzo Luberto

La Procura di Salerno, competente sulla magistratura catanzarese, starebbe indagando sull’aggiunto Vincenzo Luberto. La notizia è apparsa su il “Fatto Quoditiano”, secondo il quale al magistrato si contesterebbe la corruzione aggravata dal metodo mafioso, in particolare di aver ricevuto in dono alcuni viaggi da parte di un ex parlamentare, Ferdinando Aiello, del Partito Democratico e col quale avrebbe dei rapporti di amicizia.

Nei giorni scorsi la polizia giudiziaria del capoluogo campano, sempre secondo quanto sostiene il giornale nazionale, avrebbe eseguito un decreto di perquisizione. L’aggravante mafiosa sarebbe scattata perché dagli elementi in mano ai Pm salernitani sarebbero emersi contatti che il politico cosentino avrebbe avuto ambienti legati alla criminalità organizzata.

“L’inchiesta – specifica il “Fatto” - non è chiusa e quindi si tratta di accuse provvisorie sulle quali la Procura … sta compiendo doverosi accertamenti anche a garanzia del collega calabrese che ora potrà difendersi e spiegare la sua versione dei fatti nel corso del procedimento penale”.