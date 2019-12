Giornata persone scomparse, sedi municipali si tingono di verde

Hanno preso l'impegno di illuminare di verde le sedi municipali in occasione della giornata dedicata alle persone scomparse. Per la giornata, nell’ambito dell’invito rivolto dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse del Ministero dell’Interno, il Prefetto della provincia di Cosenza, Paola Galeone, ha tenuto una riunione per aggiornare la programmazione per la realizzazione di un futuro evento dedicato alle persone scomparse.

Per l’occasione il prefetto intende coinvolgere anche l’Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse “Penelope”, già presente all’incontro e le Associazioni dei familiari degli anziani affetti dal morbo di Alzheimer. Programma che intende inoltre rafforzare la sinergia tra Enti ed Associazioni anche nell’ambito delle attività di ricerca delle persone scomparse e di supporto ai familiari.