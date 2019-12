Immigrazione, Salvini a Vibo: “No a modello Riace, sì a ritorno in Calabria dei calabresi”

Matteo Salvini, il segretario della Lega, ha fatto tappa anche a Vibo Valentia, dove ha inaugurato la sede del partito. Qui, dopo aver tracciato l’identikit del candidato del centro destra alle elezioni regionali, ha deciso inoltre di mettere sul piatto i temi che la Lega intende portare avanti in Calabria.

Oltre alla sanità e al diritto alla salute, all’agricoltura e alle infrastrutture, si è concentrato sul tema dell’immigrazione, “ma quella positiva e di ritorno”. La sua idea è dunque quella di “non riempire la Calabria che si svuota di calabresi con migranti che arrivano i barconi, come il modello Riace, ma incentivare i quattro milioni di calabresi che sono scappati nel resto del mondo a tornare in Calabria”. Per il leader della Lega la ricetta è una sola: aiutarli con “con contributi, case e terreni, come succede in altre realtà”, perché l’immigrazione che piace alla Lega è quella dei “calabresi che tornano in Calabria”.

Si è detto dunque convinto che dal 27 gennaio sugli scranni del consiglio comunale la Lega non solo posizionerà diversi consiglieri, ma avrà un grande ruolo, dato che a vincere “sarà il centro destra”.

Ha quindi assicurato che la Lega sta componendo la lista nella quale sta “selezionando uomini e donne che possano rappresentare al meglio territori, non vediamo l’ora arrivi 25 gennaio, perché inizierà era una nuova era per la Calabria”.