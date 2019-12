Lungro prima tappa del tour natalizio del coro ‘Voci di pace’

È tutto pronto per il tour natalizio di concerti pop del coro Voci di Pace di Spezzano Albanese. Si parte venerdì 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, dalla cittadina arbëreshe alla chiesa del Carmine dalle 19.48, per poi muoversi fra i diversi comuni in cui la carovana di solidarietà farà tappa. Fra questi, ricordiamo, l'appuntamento del 21 dicembre a Tarsia dove si terrà un concerto in memoria delle vittime dell'olocausto, mentre il 26 dicembre la musica targata Voci di Pace e prodotta da Roka Produzioni approda a Lungro.

“Siamo estremamente felici - commenta la presidente Ivana Domanico - per questo percorso che, quest'anno, ci porta a festeggiare i primi 10 Natali insieme. In questa occasione – aggiunge - abbiamo richiamato a raccolta tutti i 63 cantori che, nel corso degli anni, si sono avvicendati in questo progetto che, lo ricordo, coinvolge giovani e meno giovani dei quattro comuni del comprensorio: Spezzano, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo e Tarsia”.

E all'appello del direttore del coro, Emanuele Armentano, hanno risposto in tanti e si ritroveranno tutti a Spezzano per l'esecuzione di alcuni brani insieme. L'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale e dalla Comunità Ecclesiale, sarà preceduto dai festeggiamenti in onore di Santa Lucia.

Lo spettacolo, com'è noto, spazia fra più generi musicali riarrangiati in chiave pop grazie anche all'ausilio di una band formata da Demetrio Corino al basso, Scipione De Lorenzo alla batteria e alle percussioni e Ferdinando Lo Prete alle chitarre.