Proroga per il commissariamento del Comune di Siderno. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del titolare del dicastero dell’interno, Luciana Lamorgese, ha infatti votato il proseguimento, per un periodo di sei mesi, dell’affidamento dell’ente alla Commissione di gestione straordinaria già incaricata. Una decisione che è stata assunta dal momento che l’azione di recupero e risanamento dell’ente non è stata completata.