Si finge medico per compravendita di auto con truffa. Una denuncia

Si fingeva un medico di Belcolle nelle trattative per compravendita di auto per poi, ed invece, truffare i venditori. Per questo motivo un 48enne di Praia a Mare, ma che alloggiava in un b&B di Viterbo, è stato denunciato dai carabinieri del Norm della cittadina laziale.

Dopo accurate indagini, i militari hanno scoperto il modus operandi dell’uomo che attraverso raggiri, sarebbe riuscito ad ottenere la fiducia delle vittime che avevano intenzione di vendere le proprie vetture attraverso vari portali on-line, anche presso concessionarie di auto di Viterbo.

In un caso il titolare di una queste è stato truffato nella vendita di un’auto usata e del valore commerciale di diverse migliaia di euro. Il 48enne, per ottenere la fiducia dal commerciante, si era spacciato per un medico che si era da poco trasferito a Viterbo, perché assunto dall’ospedale Belcolle e, con la presenza distinta ed i modi garbati, aveva ottenuto credito.

L’uomo avrebbe contattato le vittime sui siti internet auto e avrebbe dato più volte appuntamento a Viterbo davanti all’ospedale proprio per accreditare la sua falsa professione. Da lì le indagini sono iniziate e i carabinieri sono riusciti a scoprire molte altre compravendite false effettuate in varie parti del centro Italia.

Al termine delle attività investigative, oltre all’identificazione dell’uomo, i carabinieri hanno recuperato due delle macchine già acquistate con contratti risultati anch’essi falsi e anche polizze assicurative sui veicoli in suo possesso risultate fasulle. Le auto recuperate, di importante valore commerciale, e già sequestrate, saranno riconsegnate ai legittimi proprietari.