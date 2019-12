Corrispondenza ad Altomonte, incontro tra sindaco e Poste italiane

Il Comune di Altomonte, di concerto con le Poste italiane, ha deciso di installare in via sperimentale cassette modulari per agevolare la ricezione della posta dei cittadini. Il sindaco, Gianpietro Coppola ed i responsabili di Poste Italiane nel corso di un incontro ospitato nei giorni scorsi nella sede comunale, hanno poi deciso di potenziare l’ufficio e l’atm postamat, e il servizio di recapito corrispondenza nelle zone rurali.

A darne notizia è lo stesso sindaco esprimendo soddisfazione per le proposte e le prospettive emerse dall’incontro al quale hanno partecipato il direttore di filiale Francesco Odierno, il responsabile Recapito Maria Rosa D’Amico e la responsabile Relazioni Istituzionali Maria Lea Pettolino.

Il Comune ha quindi chiesto la realizzazione di un’app che faciliti l’individuazione degli indirizzi e dei destinatari e la promozione di iniziative culturali rivolte all’educazione finanziaria delle nuove generazioni e alle tematiche della inclusione e delle disabilità, oltre che dell’associazionismo in genere.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale sarà quello di migliorare toponomastica e numerazione civica, anche nelle contrade rurali, per consentire al personale di Poste di raggiungere più facilmente i destinatari.