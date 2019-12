Sfugge ad un controllo e finisce sul marciapiede: in arresto 42enne a Rosarno

Una pattuglia radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro ha arrestato A.F., 42enne rosarnese, sfuggito ad un controllo stradale.

L’uomo - già noto alle forze dell’ordine - è stato incrociato dai militari nel corso di un normale servizio cittadino mentre imboccava controsenso e a forte velocità una arteria cittadina.

Intimato l'alt, il 42enne ha infranto il posto di blocco ed avviato una folle fuga per le vie del centro. La corsa è finita quando il veicolo ha impattato contro un marciapiede e si è spento.

L’uomo, che non ha negato le sue responsabilità, è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria palmese. Per lui sono scattate sanzioni amministrative di circa 300 euro per aver violato il Codice della Strada.