Voleva “l’esclusiva” sulla casa di famiglia, se la prende con madre anziana: arrestata

Avrebbe preteso “l’esclusiva” sulla casa di famiglia tanto da avviare un’azione punitiva nei confronti della madre 86enne. Protagonista della vicenda una 40enne di Corigliano, P.S., che domenica scorsa – a seguito di una furente lite con l’anziana – è finita in arresto.

Liti tra la vittima e la figlia 40enne che – secondo quanto appreso dai Carabinieri della Stazione di Rocca Imperiale - andavano avanti già da tempo, poiché quest’ultima avrebbe estorto soldi ed insultato ripetutamente l’altra.

La 40enne sarebbe persino arrivata a sottrarre il telefono cellulare e le chiavi dell’abitazione perché riteneva che nella stessa dovesse abitarci solo lei. L’ultimo episodio di violenza si sarebbe consumato proprio nella giornata di domenica tra le mura della “contesa” abitazione di Corigliano.

È così che i militari della Stazione di Rocca Imperiale, allertati dalla Centrale Operativa Corigliano Calabro, per una lite in corso in casa dell’anziana, hanno deciso di intervenire riuscendo a far desistere la 40enne che dopo aver consegnato chiavi e telefono è stata portata in caserma.

Il sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari ha pertanto stabilito per lei l’arresto ai domiciliari per atti persecutori e furto aggravato, convalidato ieri dal Gip che ha anche disposto il divieto di avvicinamento.