Maxi blitz contro le cosce storiche del reggino e crotonese: arresti e sequestri per milioni

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

“Infectio” e “Core Business”: questi i nomi in codice di altrettante operazioni di polizia che stamani hanno colpito al cuore alcune delle cosche storiche della ‘ndrangheta calabrese e che oltre ad operare sul proprio territorio di origine si erano significativamente infiltrate anche nel centro Italia, in Umbria in particolare.

Nei due blitz, accorpati insieme, e scattatati all’alba di questa mattina, sono stati eseguiti sequestri per alcuni milioni di euro e diversi ordini di arresto che hanno raggiunto presunti appartenenti ai clan Trapasso, Mannolo e Zofreo di San Leonardo di Cutro, nel crotonese, e Commisso di Siderno, nel reggino

Le operazioni sono state affidate allo Sco, il Servizio Centrale Operativo, e alle le Squadre Mobili di Perugia, Catanzaro e Reggio Calabria, sotto la direzione delle Procure Distrettuali dei due capoluoghi calabresi.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza che si terrà alle 11 presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro, alla presenza del Procuratore Nicola Gratteri, del collega di Reggio Giovanni Bombardieri e del Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina.

(notizia in aggiornamento)