Roma. Competenze digitali, attestati ai dipendenti della Cciaa di Crotone

Nel corso del convegno di ieri, dedicato al tema strategico delle competenze digitali presso la sede romana di Unioncamere, la Ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha consegnato alla Camera di Commercio di Crotone l’attestato di certificazione delle competenze digitali.

La cerimonia di consegna degli attestati, ha premiato il percorso di formazione, svolto da un gruppo di dipendenti del sistema camerale che ha partecipato alla terza edizione del corso a cura di Aica (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) riconosciuta da Accredia (l’Ente italiano di accreditamento).

L’attestato è stato consegnato dalla Ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone ai dipendenti camerali che hanno ottenuto la certificazione, tra cui Maria Monti della Camera di Commercio di Crotone. Nelle precedenti edizioni hanno conseguito la certificazione altri tre dipendenti Rosa Sabrina Carvelli, Francesco Cortese e Gaetana Claudia Rubino.

“La Camera di Commercio di Crotone ritiene strategico l’evoluzione delle competenze del personale in ottica di trasformazione digitale - afferma il Segretario Generale dell’Ente Camerale Paola Sabella – è per questo motivo che stiamo investendo molto in tale direzione e tutto il personale è interessato da processi di formazione continua che consentono l’adeguamento delle competenze. Le Camere di Commercio sono state pioniere sin dall’inizio della rivoluzione digitale. Molti dei servizi camerali vengono forniti, ormai da anni, solo per via telematica con innumerevoli vantaggi, in termini di efficienza, trasparenza e maggiori servizi per le imprese”.

La stessa opinione viene espressa dal Presidente della Camera di Commercio Alfio Pugliese: “condivido pienamente la linea adottata da tutto il sistema camerale: non possiamo chiedere alle imprese di accelerare il loro percorso di trasformazione digitale, necessario oggi a competere sul mercato, se noi, come Pubblica Amministrazione, non siamo in grado di operare con un adeguato livello di cultura digitale del lavoro. Oggi sono tanti i vantaggi offerti alle imprese dalle Camere di commercio grazie alle nuove tecnologie: a partire dal cassetto digitale dell’imprenditore fino ai servizi proposti dai Punti Impresa Digitale. La Camera di Commercio di Crotone continuerà con convinzione a lavorare e a investire in tale ottica; la certificazione conseguita già da quattro dipendenti dell’Ente (su un numero complessivo in tutta Italia di 275 dipendenti camerali con competenze digitali certificate) ne è la riprova”.