Sila innevata, mezzi e uomini Anas a lavoro. Traffico regolare sulla rete

Traffico regolare in Calabria che anche questa mattina si è svegliata sotto la neve. Al momento, infatti, non si registrano particolari disagi. Questo grazie alle attività messe in campo da Anas per fronteggiare le prime nevicate che stanno interessando le regione Calabria dal tardo pomeriggio di ieri.

Le precipitazioni nevose hanno fatto registrare picchi di neve e accumuli di diversi centimetri, in particolare sulle strade che raggiungono l’altopiano della Sila, San Giovanni in Fiore, Colosimi e Acri in provincia di Cosenza.

Anas è presente con un 10 mezzi, tra cui spargisale, turbine e spazzaneve e 11 operatori, al lavoro senza sosta da 24 ore per garantire la transitabilità in sicurezza sulle strade statali, 107 Silana Crotonese, SS 660 ‘di Acri’ e SS 177 ‘Silana di Rossano’ .