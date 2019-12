Crotone, avviato protocollo di intesa per le iniziative natalizie in città

Ha chiesto alla cittadinanza di avere fiducia nelle istituzioni il commissario prefettizio del Comune di Crotone, Tiziana Costantino, che ha avviato diverse iniziative per le festività natalizie. Ieri sera in piazza della Resistenza è stato infatti acceso l’albero di Natale, un abete vero che il commissario prefettizio Tiziana Costantino ha fortemente voluto per creare la giusta e doverosa atmosfera natalizia alla comunità.

Il commissario ha inoltre voluto coinvolgere le realtà ed associative del territorio che con grande disponibilità e sensibilità hanno dato immediata e positiva risposta. Così la “squadra” composta da Camera di Commercio, Confindustria, Confcommercio, Ance, Fenimprese e F.C. Crotone ha stipulato con il Comune un protocollo di intesa in cui ciascuno ha messo a disposizione il proprio contributo per la realizzazione del clima natalizio.

Già dall’atto dicembre in piazza Pitagora è stato installato l'albero di Natale offerto dalla Camera di Commercio che tra l'altro propone anche altri eventi, patrocinati dal Comune, che accompagneranno le serate festive dei crotonesi. Ieri sera, come detto, l'accensione dell'albero in piazza della Resistenza che è stato installato con la collaborazione dell'Ance e arricchito dalla luminarie di cui si è fatta carico Confindustria.

Fenimprese ha proposto un programma di eventi che allieteranno queste serate di festa. Confcommercio ha provveduto all'addobbo floreale lungo corso Vittorio Veneto. Il Crotone Calcio provvederà all'installazione di luminarie natalizie nel centro cittadino ed di un albero stilizzato in piazza Caputi.

Ieri sera il commissario prefettizio è scesa in piazza per salutare ed incontrare la cittadinanza, in particolare i tanti bambini che hanno accolto con gioia questo significativo segno di festa. Con lei c’erano anche il sub commissario Sergio Mazzia e il segretario generale Antonino Fortuna e il direttore generale di Confindustria Daniela Ruperto.

“Rinnovo il mio ringraziamento a tutte le associazioni che hanno accolto con grande sensibilità il mio invito dimostrando grande attenzione nei confronti della comunità che potrà vivere la giusta atmosfera natalizia. Il mio impegno è quello di dedicarmi alla città. Ai cittadini nell'augurare buone feste rinnovo quanto ho avuto modo di dichiarare al mio insediamento: abbiate fiducia nelle istituzioni, sono vicina a tutti voi” ha detto il commissario prefettizio Costantino.