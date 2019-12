La 3D del “Siciliani” realizza “Clean and Clever” alla Biotecnomed

Hanno ideato, progettato ed ultimato un dispositivo denominato “Clean and Clever” capace, mediante la lettura dei codici a barre, di riconoscere il prodotto e di aprire e chiudere il cassonetto in cui è opportuno gettare il rifiuto grazie all’utilizzo di servomotori e sensori ad ultrasuoni.

È successo in occasione dello stage degli alunni della 3 D dell’istituto Siciliani di Catanzaro. Dieci studenti hanno preso parte a un progetto presso la Biotecnomed - polo di innovazione e ricerca in località Germaneto a Catanzaro. Al centro del progetto, la realizzazione di un dispositivo IoT in ausilio per la raccolta differenziata.

Gli allievi dopo aver seguito delle lezioni formative non solo nel campo dell’informatica, dell’elettronica e della meccanica ma anche sull’analisi di mercato (SWOT) e sulla proprietà intellettuale, si sono suddivisi in tre gruppi, ognuno specializzato in una particolare area del progetto stesso. Hanno così potuto sviluppare nuove capacità e competenze e migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi tra di loro in un contesto altamente interessante.