Oltre 3 milioni di guadagni mai dichiarati, scoperto imprenditore “evasore totale”

Un commerciante di preziosi “evasore totale”, che non avrebbe cioè mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi o pagato, di conseguenza, le relative tasse dovute: un totale sottratto al Fisco ed in soldoni quantificato in oltre 1,2 milioni di euro.

A scoprire il tutto sono stati i militari della Seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, che hanno eseguito oggi, a carico dello stesso commerciante del luogo, un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente e per la somma delle imposte che si ritiene sia stata evasa.

Secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, al termine di una verifica fiscale, il negoziante pianigiano avrebbe nascosto le scritture contabili ed i documenti, la cui tenuta è obbligatoria, per non consentire la ricostruzione dei suoi redditi e dei relativi volumi di affari.

Le basi imponibili sottratte all’imposizione diretta ed indiretta dall’imprenditore inadempiente sono state quantificate in oltre tre milioni di euro, tali da far scattare la denuncia alla Procura della Repubblica locale per la violazione alla normativa penale tributaria, a cui è seguita l’emissione della misura cautelare sino alla concorrenza delle imposte che sono risultate evase.