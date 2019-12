Serratura cambiata nella sede del Pd. Corigliano: Murgi e dirigenti ne erano informati

“Chi oggi vuole strumentalizzare politicamente tale situazione è in evidente malafede”: Pepè Corigliano, Presidente della Fondazione Berlinguer, smonta così la polemica nata sulla chiusura della sede del Pd di Crotone e che ha costretto stamani i cosiddetti “pro-Oliverio” a spostare la location della loro conferenza stampa (QUI), indetta per controbattere al commissariamento delle federazioni di Crotone e Cosenza deciso dal segretario nazionale del partito, Nicola Zingaretti (QUI).

La Fondazione è difatti la proprietario dell’appartamento che ospita la sede del Pd pitagorico di via Panella. La chiusura, afferma Corigliano, è stata determinata da un’ordinanza emessa dal sindaco di Crotone il 10 settembre scorso, e notificata allo stesso Corigliano il 16 successivo.

Nella stessa si ordinava lo sgombero dell’intero stabile, comprensivo dei locali della sede del partito. Il presidente della Fondazione sostiene di aver informato “puntualmente e immediatamente” l’allora segretario del Pd, Gino Murgi, e gli altri dirigenti del partito, evidenziandogli la necessità di lasciare i locali adempiendo così all’ordinanza.

“Vista l’indifferenza alle ripetute sollecitazioni e trascorsi alcuni mesi - sbotta Corigliano - ho personalmente provveduto a notificare in data 11/11/19 all’allora segretario Murgi la copia della stessa”, e di cui ci ha allegato i documenti consegnati e firmati dallo stesso Murgi.

“Ho avuto inoltre in quell’occasione (non l’unica sinceramente) – prosegue - rassicurazioni sull’abbandono dell’immobile, che comunque non sarebbe stato utilizzato per incontri di carattere pubblico a cui avrebbero partecipato persone”.

Corigliano afferma poi di essere venuto a conoscenza che il solo ieri sera, 9 dicembre, che il giorno successivo si sarebbe tenuta una conferenza stampa nei locali “e che nello stesso - aggiunge - in precedenza erano state fatte più riunioni pubbliche, disattendendo alle numerose assicurazioni e agli impegni presi dallo stesso Murgi mettendo a serio repentaglio l’incolumità dei presenti”.

Per questo stamattina Corigliano ha fatto sostituire la serratura del portone di Via Panella (QUI), “ottemperando - conclude - all’ordinanza ed evitando che la stessa venisse ulteriormente disattesa”.