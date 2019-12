La Cciaa di Crotone incontra il Commissario Costantino. Pugliese: “sinergia per il cambiamento”

Tiziana Costantino e Alfio Pugliese

Il Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, ha incontrato il Commissario Prefettizio Tiziana Costantino, presso la Casa Comunale.

“Al centro dell’incontro l’organizzazione delle attività comuni, tra cui gli imminenti eventi natalizi –commenta Alfio Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone- per i quali il Commissario ha espresso il suo apprezzamento e, in particolare, ha ringraziato la Camera di Commercio per l’albero illuminato donato alla città per la città, che si staglia in piazza Pitagora”.

“Abbiamo, altresì, discusso delle ulteriori iniziative a mettere in campo per animare il periodo di natalizio e dei progetti in essere al Comune –continua Pugliese- e la camera di Commercio ha manifestato la disponibilità a supportarne la progettazione, condividendone i dettagli con le altre associazioni per l’opportunità dei Cis”.

“La Provincia di Crotone –conclude il Presidente dell’ente Camerale- non può e non deve rinunciare alle opportunità di infrastrutturazione, sviluppo economico, produttivo e imprenditoriale, turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, ambiente, occupazione e inclusione sociale che i Contratti istituzionali di Sviluppo comportano, ma è solo con la sinergia tra le istituzioni che si può rendere effettivo il cambiamento”.