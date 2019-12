Al via il campionato regionale di Calcio a 5 Femminile

Con il Comunicato Ufficiale n. 88 il Comitato Regionale Calabria ha ufficializzato l’inizio del campionato femminile di calcio a 5. Nove le squadre al via della competizione inserite tutte in un unico girone. Si parte questo week end.

"Rispetto allo scorso anno abbiamo tre società in meno ma siamo comunque riusciti ad organizzare un campionato con un girone unico che si preannuncia molto combattuto. Sono convinto che il lavoro professionale delle società sarà importante anche per l'allestimento di una Rappresentativa competitiva che ci auguriamo possa ripetere l'exploit dello scorso anno al Torneo delle Regioni in Basilicata dove si raggiunsero i quarti di finale. Ringrazio tutte le società che si sono iscritte ed auguro loro il meglio per questa stagione sportiva”. Dichiara il Responsabile Regionale del Calcio a 5 Giuseppe Della Torre: