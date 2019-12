Albero di Natale alla rotonda di Via Giovanni Paolo II: omaggio alla città dal mondo sportivo

Le società FC Crotone e As Kroton, con la collaborazione dei vigili del fuoco di Crotone hanno inteso omaggiare la città di Crotone con la messa in opera di un albero di Natale, posizionato all'interno della rotonda di Via Giovanni Paolo II.

L'albero, realizzato dai vigili del fuoco con la scala italiana e scala a ganci, attrezzatura storica dei vigili, alto 16 metri, illuminata con i colori sociali delle due società. Nello stesso tempo le scale ricreano l'albero maestro della nave affondata. All'accensione, dove è invitata tutta la popolazione, e prevista nei peossimi giorni, saranno presenti le rappresentanze dell'FC Crotone e AS Kroton.