Minacciava la moglie dietro la porta di casa: allontanamento d’urgenza

Nella giornata di sabato gli uomini della Polizia di Stato di Crotone hanno disposto un allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti di S.P., 37enne crotonese.

Il personale dell’U.P.G.S.P. è intervenuto a seguito di una segnalazione al 113 della moglie, che, in preda al panico, riferiva che il coniuge si trovava dietro la porta della propria abitazione minacciandola di morte.

Arrivati sul posto, anche gli agenti sono stati minacciati di morte, mentre impedivano un tentativo di aggressione alla donna.

S.P. è stato quindi denunciato per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che per il reato di minaccia aggravate nei confronti della moglie, reato per il quale, appunto, è stato disposto l'allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.