Controlli della polizia in sala giochi a Crotone, multe e sequestri

Personale della Questura di Crotone ha effettuato un controllo amministrativo presso una sala giochi cittadina che somministra anche alimenti e bevande.

Al momento della verifica, all’interno dell’area del locale che è adibita anche a bowling, era in corso una serata da ballo con un intrattenimento musicale ma che è risultata non essere stata autorizzata dal Comune, perciò il titolare dell’attività è stato portato in Questura per elevargli la relativa sanzione amministrativa, per un importo di poco superiore ai 2400 euro.

Sono stati anche identificati otto dipendenti, due dei quali con mansioni di addetti ai servizi di controllo nei locali di intrattenimento, risultati però essere non iscritti nel previsto elenco prefettizio, e che sono stati multati per un importo di oltre 1600 euro ciascuno. Stessa sanzione a carico anche del titolare dell’attività, in quanto utilizzava del personale non abilitato e senza darne comunicazione alla Questura.

Sequestrato, inoltre, un congegno elettromeccanico e il relativo incasso di circa 139 euro perché gli apparecchi erano “destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di legge”. Si procederà poi a contestare una relativa sanzione amministrativa per un importo di 10 mila euro, in misura ridotta.

Infine, accertato che il titolare aveva avviato, in un locale adiacente al bowling, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione comunale ed è stata elevata anche qui una sanzione da 5mila euro in misura ridotta.

La Questura procederà, quindi, alla relativa comunicazione al Sindaco per la cessazione dell'attività, condotta in assenza di autorizzazione.