Cassano. Porto e Terzo Megalotto al centro dell’incontro con il vice ministro Cancelleri

‘Da una parte, avvio della progettazione del terzo megalotto dell’ex SS106-E90 nel tratto Sibari-Mandatoriccio e, allo stesso tempo, urgente messa in sicurezza dell’attuale tracciato. Dall’altra, rilancio del Porto di Corigliano-Rossano rispetto alle concrete e straordinarie opportunità di turismo crocieristico’.

È quanto ha ribadito anche a nome del Sindaco Flavio Stasi il vicesindaco con delega al Porto Claudio Malavolta che, accompagnato dall’assessore alle finanze Giovanni Palermo dal consigliere comunale Maria Salimbeni, ha partecipato domenica scorsa a Cassano Jonio, alla visita istituzionale con il vice ministro e sottosegretario con delega alle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.

“Nonostante – precisa il vicesindaco – l’organizzazione dell’iniziativa istituzionale abbia lasciato a desiderare, soprattutto per il mancato coinvolgimento istituzionale dell’Amministrazione Comunale della terza Città della Calabria, oltre ogni formalità, abbiamo comunque inteso intervenire e portare il nostro contributo, in considerazione dell’importanza strategica della questione in agenda e dell’attenzione del Governo nazionale”.

Lo stesso Malavolta riferisce di aver condiviso con il Sottosegretario Cancelleri la proposta di avviare una serie di incontri inter-istituzionali sul tema delle infrastrutture e dello sviluppo della Sibaritide, da ospitare in Prefettura a Cosenza, attraverso la collaborazione subito dimostrata dal Prefetto di Cosenza Paola Galeone.