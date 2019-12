Picchia la sua ex incinta e la perseguita, divieto di avvicinamento per 26enne

Nella serata di ieri, personale del Commissariato di Polizia di Paola ha eseguito una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima nei confronti di un 26enne, S.O.F.P., per il reato di atti persecutori.

Il giovane avrebbe ripetutamente molestato una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, poi terminata, e continuando a manifestare in maniera ossessiva una fortissima gelosia nei suoi confronti.

Infatti, in più circostanze l’avrebbe ingiuriata in pubblico, impedito di avere una propria vita, inviandole anche numerosissimi messaggi su WhatsApp con frasi offensive, impossessandosi finanche del suo telefono cellulare ed arrivando al punto di picchiarla, anche mentre era in stato di gravidanza.

Esasperata, la donna ha denunciato la situazione agli Uffici del Commissariato e, a seguito della querela sono state svolte le necessarie indagini che hanno portato alla misura cautelare di oggi, richiesta dalla Procura di Paola ed emessa dal GIP dello stesso Tribunale.