Weekend dell’immacolata. Potenziati i controlli nel reggino, ritrovato anche un fucile

Controlli potenziati, nel weekend della scorsa festa dell’Immacolata, da parte carabinieri della compagnia del capoluogo reggino e che hanno interessato tanto le vie cittadine quanto le arie rurali delle varie contrade disseminate del territorio.

In quest’ambito i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 19enne residente a Villa San Giovanni ma di fatto domiciliato a Reggio Calabria, sorpreso con della cocaina e della marijuana, sequestrati insieme a circa 1.200 euro che sono ritenuti come il provento dello spaccio.

Deferito anche un 56enne marocchino senza fissa dimora e senza documenti, che aveva con sé un coltello senza un giustificato motivo.

Durante i controlli alla circolazione stradale, invece, i militari hanno verificato quasi 150 veicoli e oltre 250 persone, elevando contravvenzioni al codice per un importo di circa 1.700 euro. Effettuate, inoltre, quasi 40 perquisizioni, ritrovando due auto rubate (oggi riconsegnate ai rispettivi proprietari) e segnalando amministrativamente cinque persone.

Sul territorio, poi, i carabinieri della Stazione di Reggio Principale hanno arrestato n 58enne (G.C.) pregiudicato per evasione dai domiciliari, dopo averlo sorpreso in una via vicina alla sua abitazione mentre passeggiava tranquillamente tra i negozi incurante della misura a suo carico.

Durante un altro servizio perlustrativo, i militari della Stazione locale, con l’aiuto dei colleghi dello squadrone “Cacciatori”, hanno scovato invece un fucile a pompa calibro 12 della Mossberg, con la matricola illeggibile ed in perfetto stato di efficienza, oltre a 10 cartucce di diverso calibro. Il tutto era nascosto in un campo di ginestre selvatiche, in una località impervia tra Cardeto ed il capoluogo.

L’arma è stata inviata al Ris, il Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina, per essere sottoposta alle prove balistiche così da appurare se sia stata mai utilizzata per precedenti fatti di sangue o eventuali danneggiamenti.