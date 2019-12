Un mezzo USAR arriva in dotazione ai Vigili del Fuoco della Calabria

Il Presidente della Regione Mario Oliverio, ha consegnato questa mattina, in comodato d'uso gratuito, un mezzo USAR (Urban Search and Rescue) alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria la quale, nell'ambito della propria articolazione organizzativa, possiede unità di personale in grado di operare in scenari complessi di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede operativa della Protezione Civile regionale, sita nel complesso ex Comalca (Viale Europa - Località Germaneto di Catanzaro).

Presenti per l’occasione il Direttore Regionale ing. Oliviero Dodaro, il dirigente regionale referente del soccorso pubblico ing. Fabio Cuzzocrea, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro ing. Franco Mario Falbo nonché tutto il personale vigilfuoco specialista USAR Medium della Regione Calabria.

Detta consegna avvenuta dietro stipula di una convenzione siglata tra la Regione Calabria - U.O.A. protezione civile rappresentata dal dirigente ad interim ing. Domenico Pallaria e la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria rappresentata dal Dirigente Generale ing. Oliviero Roberto Dodaro.

L'automezzo farà parte della colonna mobile regionale dei vigili del fuoco e potrà essere impiegato anche al di fuori del territorio regionale per emergenze o esercitazioni.