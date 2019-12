Proseguono i controlli della Polizia locale a Crotone: denunce e sanzioni

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Crotone - coordinata dal comandante Antonio Cogliandro - sul territorio ti competenza. Nei giorni scorsi una persona è stata denunciata per non avere ottemperato all'ordinanza di demolizione di un manufatto.

Da controlli in materia ambientale - eseguiti in viale Nazioni Unite – sono scaturite tre sanzioni nei confronti di altrettanti soggetti per aver depositato rifiuti negli appositi cassonetti e fuori dagli orari consentiti.

Sono state controllate per di più diverse arterie ed elevati numerosi verbali al codice della strada con la rimozione da parte del carro-attrezzi di un veicolo parcheggiato in malo modo.

Una squadra di agenti ha inoltre rilevato un incidente stradale in via Corrado Alvaro con l'incrocio con via Roma, tra un veicolo Ford Fiesta condotto da N.C., di 76 anni, ed un altro, una Opel, condotto da R.C., di 43 anni. Quanto alla dinamica pare che uno uno dei messi non si sia fermato al segnale di stop e pertanto ne è stato anche sanzionato il conducente. Nell’impatto, l’automobilista più anziano è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.